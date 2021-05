AdL-Allegri, c’è il pensierino ma ad una condizione

Nel casting del Napoli per il ruolo di allenatori non c’è sicuramente Maurizio Sarri che ha diverse richieste dalla Premier League. Dopo l’arrivo di Mourinho alla Roma, in città attendono il classico colpo di teatro per la prossima stagione. In nomi sono sempre quelli di Spalletti, Simone Inzaghi, Italiano e Galtier. Il presidente del club partenopeo però sta facendo un pensierino per Max Allegri. Se il tecnico ex Cagliari, Sassuolo, Milan e Juventus, dovesse scendere a più miti consigli economici, allora non si esclude il suo arrivo.

La Redazione