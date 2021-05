A Italiano un punto farebbe assai comodo, a Gattuso no. Le mosse a centrocampo

Lo Spezia nella bagarre in cui è finito, il punticino per non tornare in serie B mentre Gattuso non ha alternative alla vittoria se vuole arrivare tra le prime quattro e centrare l’obiettivo stagionale fissato l’estate scorsa. D’altronde domenica sera c’è Juventus-Milan e quindi i tre punti farebbero risalire il Napoli sicuramente in zona Champions da dove è scivolato fuori dopo il pari con il Cagliari. Ieri è stata la giornata in cui Riccio, il braccio destro di Gattuso, ha mostrato i video per la preparazione tattica alla gara di domani pomeriggio. Demme e Fabian sono confermati a centrocampo mentre là davanti Osimhen ha completamente recuperato dalla botta alla testa (e i tre punti di sutura) e mister 80 milioni guiderà l’attacco azzurro. P. Taormina (Il Mattino)