Ultime Castel Volturno – Ospina in gruppo, terapie per Koulibaly

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 allo stadio “Picco” contro lo Spezia. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. A seguire la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo svolto in maniera alternato lavoro di possesso palla e seduta tecnico-tattica.

Ospina ha lavorato con il gruppo.

Terapie per Koulibaly

La Redazione