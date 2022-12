TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline): “Spezia-Napoli? Gioventù dei liguri, ma sabato conterà solo vincere”

Nel corso di Tele Club Italia All News, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Spezia-Napoli? Nella compagine ligure, ad eccezione di Claudio Terzi, tra l’altro ex della sfida, hanno una rosa composta da diversi giovani interessanti. Capradossi ex Primavera della Roma, gli spezzini Bastoni e Maggiore, il classe 2000 Pobega e infine Gyasi e il 2001 Piccoli. Sulla carta è una partita insidiosa, ma gli azzurri hanno un solo risultato, ovvero i tre punti, dopo essersi giocato il bonus contro il Cagliari. Sabato conterà a mio avviso avere il giusto cinismo sotto porta, aspetto che è mancato contro i sardi con Zielinski e Insigne, calo fisiologico che ci sta. La formula della Coppa Italia? Personalmente il calcio è uno sport dove anche sognare sarebbe stato più giusto per le squadre della serie C e la D. Bisognerebbe studiare una formula tipo l’F.A. Cup, ma al momento si pensa più allo spettacolo che al concreto. Contro lo Spezia, credo solo Politano la novità, giocatore che darebbe a Di Lorenzo l’occasione spingere più in avanti. Per la difesa scelte forzate, visto le assenze di Koulibaly e Maksimovic, ma confido nella crescita di Manolas e nel rendimento di Rrahmani”.

Factory della Comunicazione

La Redazione