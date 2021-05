Superlega, al vaglio le sanzioni: le milanesi trattano, la Juve rischia

Arrivano conferme sulle possibili punizioni inflitte dalla UEFA, secondo quanto riferito da Sky Sport, tutti i club che avevano aderito alla Superlega verranno puniti economicamente, in misura maggiore chi non uscirà. Milan e Inter starebbero trattando per delle sanzioni economiche più basse, e a quel punto fuoriuscire dalla Superlega in maniera ufficiale ed effettiva. Anche dalla FIGC sono attese sanzioni, non economiche, che saranno annunciate dal presidente Gravina nei prossimi giorni. Chi non uscirà dalla Superlega dovrebbe essere punito con l’esclusione dalle competizioni europee: tra le italiane la posizione più critica in questo senso sarebbe a oggi quella della Juventus.

TMW