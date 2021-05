Spalletti verso Napoli: i costi dell’eventuale operazione

Luciano Spalletti sarà libero dopo due stagioni alla finestra e in silenzio: ma al Napoli non farà sconti (potrebbe però accettare un giro di vite dei propri numerosi collaboratori) ovvero vuole 4,2 milioni all’anno più i bonus per rientrare. Tradotto: più o meno 9,5 milioni lordi a stagione, all’incirca lo stesso stipendio dello Special One perché la Roma usufruisce dei benefici fiscali del decreto crescita. De Laurentiis è nel bel mezzo di una serie di consultazioni. Cambieranno tante panchine, e tutte di prestigio.

P. Taormina (Il Mattino)