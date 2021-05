Simone Inzaghi: De Laurentiis potrebbe rilanciare un a proposta già fatta

Simone Inzaghi non è ancora sicuro di firmare il rinnovo con la Lazio. Nonostante un accordo vecchio già di due mesi. Ecco, Inzaghi: se Lotito lo lascia andare De Laurentiis potrebbe rilanciare la sua proposta già fatta. Ha già avuto dei contatti con Inzaghi arrivando a offrire 1,8 milioni di euro (ma alla Lazio viaggia attorno ai 2,5 milioni). Situazione in stand by anche perché a Lotito sgambetti De Laurentiis non ne fa.

P. Taormina (Il Mattino)