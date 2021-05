Serie A 2021/2022: Il 22 sarà il numero più ricorrente della prossima stagione

Nella prossima stagione si tornerà alla normalità? E’ la speranza di tutti, dopo che la pandemia ha pesantemente condizionato gli ultimi due anni. Un segnale in questo senso arriva dal Consiglio di Lega che ieri ha fissato le prime date per il nuovo campionato. Comincerà il prossimo 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022. Una bella differenza rispetto al torneo scorso che, causa lockdown e conseguente stop di oltre tre mesi, terminò addirittura il 2 agosto. Quello attuale, invece, ormai in dirittura d’arrivo, visto che la fase finale delle Coppe Europee slittò proprio nel mese di agosto, ha preso il via soltanto il 19 settembre, comprimendo al massimo le giornate per riuscire ad incastrarsi con gli Europei di questa estate. Insomma, si è trattato di un doppio tour de force. Che, al di là di qualche sbandata, ha avuto successo. Ma il ritorno alla normalità era necessario. Anche se lo sarà pienamente solo una volta che anche gli stadi potranno a riempirsi completamente. Ad ogni modo, oltre alle pause già previste per tutte le nazionali, la serie A si fermerà anche anche tra il 23 dicembre (in campo il 22 e sarà l’ultimo turno del girone di andata) e il 5 gennaio (ripresa il 6). Come stabilito dalla Fifa, inoltre, è stato previsto uno stop anche per il week-end del 29 e 30 gennaio, in modo da far recuperare alle Confederazioni extra-europee la finestra saltata lo scorso marzo. I turni infrasettimanali, infine, saranno quattro.

A cura di P. Guadagno (CdS)