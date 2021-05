Sergio, ex Napoli: “Al Napoli manca un calciatore con la personalità”

Su Radio Crc è intervenuto Raffaele Sergio, ex difensore del Napoli, ecco le sue parole: “Il pari contro il Cagliari ha complicato un po’ il cammino del Napoli verso la Champions, la speranza è che gli azzurri possano mettersi subito alle spalle la delusione per la mancata vittoria, altrimenti quel risultato potrebbe pesare anche dal punto di vista psicologico. Napoli è una piazza esigente, non tutti sono in grado di potersi esprimere al meglio a Napoli. Non credo che Gattuso possa andare via per colpa delle critiche, anche perché se pensa che in un’altra città possano lasciarlo tranquillo, si sbaglierebbe di grosso. Al Napoli manca un calciatore con la personalità e la capacità di guidare la difesa come faceva Albiol, nemmeno Koulibaly ha quelle caratteristiche”.