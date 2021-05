Rocchi in settimana è stato a Castel Volturno, e poi? Con il Cagliari accade l’impossibile!

E pensare che Rocchi aveva dato delle spiegazioni!

Edoardo detto Edo ha postato anche un selfie-video dedicato al popolo azzurro. «Ciao a tutti i tifosi del Napoli: vi mando un caro saluto e un caro abbraccio. Forza Napoli!». Meno calorosi, invece, i messaggi polemici pubblicati sin dalla notte di domenica, e dunque dopo il pareggio con il Cagliari e soprattutto dopo l’episodio del secondo gol di Osimhen annullato da Fabbri per un presunto fallo su Godin. «A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare… Che tristezza…». Loro, chi sono Loro? Protagonisti di un film a colori o in bianco e nero? Dubbi e sospetti anche in questo caso. Domenica, dicevamo. Il seguito: «Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo a spiegare i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR… E poi? Accade l’impossibile.. Mazzoleni al bar o al VAR?». Il tutto, in pieno silenzio stampa: i tesserati del Napoli non parlano dal 21 febbraio, e sebbene quelli di Edl siano esclusivamente post, cioè parole scritte in fila e poi pubblicate su un profilo social personale, è pur sempre del vicepresidente del club che si tratta. F. Mandarini (Cds)