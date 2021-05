PRIMAVERA 2 – Napoli-Frosinone 0-0, azzurrini spreconi. Terzo posto comunque agganciato

Dopo il successo nel derby di sabato contro il Benevento per 2-3, il Napoli Primavera di mister Manuel Cascione ha affrontato nel recupero il Frosinone. Partita dove gli azzurrini hanno avuto diverse occasioni per sbloccare e vincere la gara, ma tra il palo di Labriola e le palle gol non sfruttate da Cioffi e da Costanzo, non si è andati oltre lo 0-0. La classifica dice comunque che i partenopei sono al terzo posto, a pari punti contro l’Entella, ma ancora con due gare da recuperare contro Lecce e Crotone.

Napoli: Idasiak, Potenza (90′ Barba), Romano, Virgilio, Spedalieri, Costanzo, Cioffi (75′ Vergara), Cataldi (81′ Iaccarino), Ambrosino, Labriola, D’Agostino (90′ Umile)

Frosinone: Trovato, Nigro, Coccia, Santarpia, Maestrelli, Bracaglia, Mattarelli (68′ Perez), Bruno (75′ Battisti), Luciani, Vitalucci, Maugeri (75′ Jirillo)

Ammoniti: Bracaglia (F), Spedalieri (N), Cioffi (N), Maestrelli (F)

