Post Gattuso: ritorna in auge il laziale Simone Inzaghi

E’ una continua altalena di nomi. Le quotazioni dei probabili sostituti di di Rino Gattuso salgono e scendono a seconda degli eventi. E’ il caso di Simone Inzaghi, “accantonato” perchè vicino al rinnovo con la Lazio, invece…Il portale Sportmediaset scrive: “Se Rino dovesse mollare allora il club è pronto a dare l’assalto a Spalletti che, dopo i due anni di pausa post Inter, è pronto a ripartire. Si è parlato anche di Sarri, ma non ci sono le condizioni per un suo arrivo. E allora ecco irrompere Simone Inzaghi che ha un contratto in stand by con la Lazio e non ha un ingaggio da capogiro (basteranno 1,8 milioni di euro). Juric è ormai solo un “ricordo”, mentre stuzzica il nome di Italiano dello Spezia”