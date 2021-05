Pillon: “Spalletti grande allenatore, ma bisogna avere rispetto per l’operato di Gattuso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bepi Pillon, allenatore della Triestina in Serie C: “Spalletti al Napoli? Non so se sia l’uomo giusto per gli azzurri, bisogna avere rispetto per il buon lavoro fatto da Gattuso. Spalletti è un grandissimo allenatore, ha fatto un’ottima carriera e credo possa avere ancora molto da dare. Anche da calciatore aveva tanta personalità, già allora era appassionato di tattica e si capiva che sarebbe diventato allenatore. Sarri ha avuto qualche difficoltà alla Juventus nel rapporto con i campioni, però, in una squadra disposta a seguirlo al 100%, è un valore aggiunto. In ogni caso, Mourinho rappresenta una scelta di spessore per la Roma. I play-off sono un rebus in ogni categoria, dobbiamo affrontarli consci delle nostre possibilità e con la speranza di arrivare fino in fondo per ottenere la promozione in Serie B. A Trieste il ricordo di Nereo Rocco è ancora vivo, sto facendo il possibile per riportare in alto il club”