Marolda: “Per andare in Champions il Napoli dovrà vincere le ultime quattro partite, non può più sbagliare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Il Napoli deve necessariamente vincere le ultime quattro partite per andare in Champions League. È un miracolo che, pur essendo stato sconfitto ben nove volte, sia ancora in corsa per la qualificazione. I quattro punti persi nei minuti di recupero con Sassuolo e Cagliari sono sanguinosi e rischiano di pesare tantissimo. Manolas e Rrahmani non hanno mai giocato insieme, dovranno fare del loro meglio per ovviare a questo problema. Sarà fondamentale anche l’aiuto di Fabián Ruiz, che deve abbassarsi in mezzo a loro e migliorare la circolazione della palla. In questa stagione Mertens ha deluso rispetto alle aspettative, non so se rinnovargli il contratto sia la scelta giusta”

Factory della Comunicazione