Nella giornata di ieri il Consiglio di Lega ha varato la nuova formula della Coppa Italia, che – scrive oggi Il Messaggero – diventerà una sorta di “Superleghina”. Esclusi i club di C, l’obiettivo è rendere più appetibile il torneo per le tv. Quaranta club in tutto, dodici squadre di A subito in campo: una decisione motivata anche dalla volontà di riportare i tifosi allo stadio.