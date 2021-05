L. Marchetti, giornalista: “Contro lo Spezia partita fondamentale”

Spalletti? Non credo sia un nome per sviare. Poi se arriva non lo so ma non credo che sia un nome dato alla stampa per prendere altri. Allo stato attuale sarebbe una sorpresa se Gattuso restasse a Napoli. Alla base c’è ormai un rapporto consumatosi. Zidane? Non credo che vada alla Juventus, Allegri potrebbe andare alla Juve o al Real Madrid. Sarri non lo vedo a Firenze anche se sarebbe suggestivo. Gattuso è tentato dalla Fiorentina ma è difficile prendere un allenatore che ti chiede tante variazioni nella rosa. Spalletti? Trae il meglio dai giocatori che ha è raggiunge sempre l’obiettivo. Se il Milan non farà disastri rimarrà Pioli.“