L. Marchetti, giornalista: “Ad oggi non credo che abbia deciso”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Galtier, Ten Hag o Fonseca al Napoli? Mi piacciono molto tutti, anche Fonseca. Perché ha fatto degli errori gravi ma come filosofia non mi dispiace. Non credo che oggi il Napoli si stia indirizzando su uno straniero. Emerson Palmieri? Ne abbiamo parlato tanto, al Napoli piace, al massimo ci può essere un problema di ingaggio. Centrocampisti da acquistare? Bisogna capire che sistema di gioco attuerà il prossimo allenatore. Difensore? Ce ne sarà bisogno, Maksimovic andrà via. Oggi il Napoli si dovrà concentrare proprio sul centrale e sul terzino.

Depay e Calhanoglu al Napoli? Penso di no, per una questione di ingaggi. Sarri ancora in corsa per la panchina del Napoli? Sì ma non come primo cavallo. A oggi, non credo che De Laurentiis abbia deciso”.

Fonte: Radio Marte