ESPN – Sanzioni economiche e non solo per i club della Superlega

La questione della Superlega rischia di avere una coda davvero pesante per i dodici club che avevano iniziato, ma poi chiuso in 48 ore. Secondo Espn, canale americano, l’Uefa prenderà provvedimenti severi dal punto di vista economico e non solo. Massimo per chi non lascia la Superlega, con l’esclusione per due anni dalle coppe, minimo invece chi l’abbandona, come nelle ultime ore riguarda Milan e Inter. La Juventus ad esempio non ha deciso di uscirne e quindi potrebbe essere punita dall’Uefa. Saranno mesi frenetici per i dodici club, non c’è che dire.

La Redazione