Esiste una pedina chiave per una eventuale trattativa Napoli/Sarri

Il ds Giuntoli è la pedina chiave nel caso in cui De Laurentiis decidesse (coma mai fatto fino ad adesso) di andare all’assalto del grande sogno dei tifosi del Napoli: il ritorno di Sarri. Toccherebbe a lui trattare. Il tecnico di Figline – in queste ore Fali Ramadani sta incontrando Tottenham e Arsenal e attenzione al Milan – sa che non succederà perché tra le condizioni per tornare al Napoli ci sarebbe anche quella di affidare tutti i poteri dell’area tecnica proprio a Giuntoli e a Sarri. Cosa che De Laurentiis non accetterebbe mai. Un matrimonio complicatissimo, insomma anche perché Sarri non ha dimenticato gli screzi dei tre anni napoletani.

P. Taormina(Il Mattino)