De Laurentiis jr…”Caro vecchio fair play finanziario, ci sei?”

Edo De Laurentiis sta sia ricalcando le orme social di Aurelio, sempre attivo su Twitter, sia reagendo alle situazioni non gradite, proprio come ha sempre fatto il genitore in veste di presidente. Memorabile l’attacco di De Laurentiis senior nel 2015 all’allora numero uno dell’Uefa, Platini, dopo la semifinale di andata di Europa League con il Dnipro finita 1-1 con gol del pareggio ucraino realizzato da Seleznyov in clamoroso fuorigioco. «Ho visto un arbitraggio inadeguato», disse dopo la partita in conferenza stampa. «Platini fa figuracce, forse è meglio che se ne vada: perché inserire una sestina arbitrale quando non è in grado di gestire la situazione? Che devo pensare che è stata combinata? Sembrava un teatrino delle marionette».

F. Mandarini (Cds)