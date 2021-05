Da Torino – Fabio Paratici verso la Bundesliga, direzione Monaco

Campionato sotto tono che lascia prevedere cambiamenti quello della Juventus. Uno, anche alquanto clamoroso, potrebbe riguardare il direttore sportivo Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da La Stampa, il futuro in bianconero del dirigente non è affatto certo. Il quotidiano scrive di voci che lo condurrebbero in BUndesliga, precisamente al Bayern Monaco, altro club che, insieme alla Juventus, è in odore di cambiamenti sostanziali e visto il certo addio dell’attuale CEO Rummenigge al termine del suo contratto, il prossimo dicembre.