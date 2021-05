Da Gattuso a Spalletti, prosegue il casting di allenatori di AdL. Attenti a Ringhio

Il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, in vista dello Spezia, di sabato alle ore 15,00, però si gioca anche sul tavolo della prossima guida tecnica. Ad esempio Gattuso, non sarebbe ancora calato il sipario tra le parti, ancora un lumicino di speranza tra le parti, soprattutto se dovesse esserci la Champions. Con il quarto posto, non è da escludere un incontro per cercare di ricucire lo strappo, o per nuove proposte, oppure per dirsi definitivamente addio. Altri nomi per il casting non mancano e in cima ai pensieri c’è Spalletti. Il tecnico di Certaldo chiederebbe in tutto 4,2 milioni come ingaggio, anche se potrebbe portare meno persone del suo staff. Ci sarebbe Simone Inzaghi, ma si aprirebbe solo ad una definitiva rottura con la Lazio. Juric ormai sembra aver perso il famoso treno che i mesi scorsi lo vedeva sulla locomotiva partenopea. Infine Italiano dello Spezia, però ci sarebbe una clausola da 700 mila euro, che il club Napoli non vorrebbe pagare. Situazione in stand-by.

La Redazione