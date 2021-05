Coppa Italia 2021/2022 – Solo squadre di Serie A e B, esordio il 15 agosto

Le date del prossimo campionato dovranno passare al vaglio del prossimo Consiglio Federale, ma, alla luce dei precedenti, si tratta di una semplice formalità. La Lega ha piena autonomia in merito al format di Coppa Italia. Così ieri è stato deciso un cambio sostanziale. A partire dalla prossima edizione, parteciperanno esclusivamente le quadre di serie A e di serie B. Escluse quindi le formazioni della C e le poche previste dei dilettanti. E cancellata anche la possibilità dell’exploit di un outsider, come l’Alessandria semifinalista nel 2016. La scelta è stata dettata dalla volontà di creare sin dall’inizio della manifestazione sfide più appetibili dal punto di vista televisivo. L’auspicio evidentemente è quello di accendere l’interesse anche di Mediaset, oltre che della Rai, che, nello scorso triennio, aveva investito 33 milioni a stagione. In tutto, quindi, parteciperanno 40 squadre, con le prime 8 della serie A che continueranno a fare il loro ingresso solo negli ottavi. Le altre 32 formazioni (tra cui le 12 restanti della massima categoria) scenderanno in campo già il 15 agosto, una settima prima del via della serie A. Per completare gli ottavi, saranno sufficienti due turni. Le cui partite, evidentemente, verranno distribuite su più settimane, così da aumentare le finestre a disposizione delle tv.

A cura di P. Guadagno (CdS)