Col Napoli in Champions c’è un uomo chiave per ricucire lo strappo con Gattuso

Il Napoli non ha davanti a sé orizzonti nebulosi ma se dovesse andare in Champions, sarà proprio l’ad Chiavelli a spingere per cercare di ricucire i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso. Partendo proprio dal patto di ferro che c’è tra Ringhio e la squadra. Una riconferma che passa attraverso la trasferta di La Spezia, ovviamente: perché vincere è l’unica condizione per poter continuare a rincorrere l’Europa che conta. E per poter pensare alla permanenza di Gattuso al Napoli.

P. Taormina (Il Mattino)