CENTROCAMPO – Contro lo Spezia, confermata la coppia Demme-Fabian

La prestazione contro il Cagliari di Fabian Ruiz sicuramente non è stata delle migliori, la più complicata, dal ritorno dal Covid-19, però verrà confermato sabato contro lo Spezia. Il centrocampista spagnolo, avrà voglia di rivalsa nella partita dello stadio “Picco”, dove verrà affiancato da Demme. Out per due settimane, dopo la seconda operazione alle tonsille per Lobotka, quindi l’unico centrocampista rimasto e Bakayoko.

La Redazione