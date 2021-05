CALCIO FEMMINILE – Sofia Cantore piace al Sassuolo

Nonostante una stagione non positiva della Florentia, soprattutto nel girone di ritorno, si è messa in luce una dei prospetti più interessanti del calcio femminile Sofia Cantore. A fine stagione la classe ’99 lascerà il club toscano per tornare alla Juventus. La società bianconera però difficilmente la inserirà nella rosa e per questo che andrà a giocare in prestito anche la prossima stagione. Il Sassuolo, sembra al momento in vantaggio sulla concorrenza, anche per l’amicizia con la Juventus. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com.

La Redazione