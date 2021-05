C. Caruso, ex difensore: “Il Napoli deve andare per vincere, rispettando lo Spezia”

A Radio Marte è intervenuto Ciro Caruso, ex difensore: “Se pensiamo in grande non dovremmo preoccuparci di Koulibaly che manca contro lo Spezia. Rrahmani e Manolas sono due signori giocatori per giocare contro lo Spezia, se giocassimo contro il Bayern Monaco sarebbe un’altra cosa. Demme? Dà una mano impressionante in fase difensiva. Cosa ho pensato dopo il gol di Nandez? La personalità e la voglia di portare a casa il risultato sono mancate. Si è preso gol con la linea di difesa abbassata sul portiere, Duncan ha preso la mira per servire il compagno. Non esiste proprio. Magari i giocatori avevano timore e si sono fatti prendere dalla partita. Non me la prendo con Gattuso perché se Koulibaly e Manolas sono top non possono permettere che questo accada, dovevano strillare i compagni. Champions League? Il Napoli deve andare a La Spezia per vincere, con tutto il rispetto”.

Fonte: Radio Marte