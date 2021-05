ATTACCO – Contro lo Spezia, Politano rimette la freccia a destra

Ci sono ancora due sedute di allenamento in casa Napoli, per scegliere il probabile 11 da mandare in campo contro lo Spezia, però per l’attacco le scelte sembrerebbero essere state prese. Ad esempio tornerà a destra Politano, dopo la panchina iniziale contro il Cagliari. Lozano è pronto in caso di necessità. Per il resto Zielinski e Insigne, alle spalla di Osimhen, in netto vantaggio su Mertens. Il belga vorrebbe riscattarsi anche dalla recente gara di domenica scorsa contro i sardi, non proprio esaltante.

La Redazione