Allargate le rose per gli Europei: adesso Politano può sperare nella convocazione

Politano, molto spesso l’uomo in più del Napoli ora è finito sempre più anche nei radar di Mancini. Con la rosa per l’Europeo allargata a 26 elementi potrebbe esserci spazio per l’esterno d’attacco azzurro che lunedì ha fatto parte del gruppo dei giocatori della Nazionale sottoposti alla prima dose del vaccino anti-Covid 19.



IL FINALE DI STAGIONE

L’ex interista potrà fare ancora la differenza in queste ultime quattro partite di campionato a cominciare da quella in trasferta contro lo Spezia. Tornerà titolare nel match di sabato, almeno queste sono le previsioni anche se poi Gattuso come sempre proverà la formazione solo domani, giorno della rifinitura. L’apporto di Politano è stato molto spesso determinante sia per le prestazioni che per i gol: è a quota nove, l’ultima rete l’ha messa a segno contro la Lazio, una importantissima fu quella che realizzò nella trasferta al Meazza con il Milan. Esterno destro, ruolo dove è stato alternato con Lozano che è partito titolare nel match con il Cagliari. Staffetta in vista anche con lo Spezia con Politano dovrebbe cominciare dal primo minuto. R. Ventre (Il Mattino)