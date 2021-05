Younes, lo stop: “Una reazione da stress vista la quasi inattività di Napoli”

Amin Younes in Bundesliga è rinato. Un giocatore ritrovato che è riuscito a diventare un punto fermo per Eintracht Francoforte fino all’infortunio. La ripresa non sembra facilissima, forse perchè i ritmi in Germania, notevolmente diversi da quelli avuti a Napoli, hanno portato stress al suo corpo…

“Ho una piccola infiammazione all’osso pubico, nella zona degli adduttori. Probabilmente è una reazione da stress” ha raccontato Younes a FAZ. “Non avevo giocato molto a Napoli e questa stagione è stata dispendiosa, ma finora è andata abbastanza bene. Il contatto con la clinica belga lo avevo già dai tempi di Napoli e il fatto che io rimanga in Belgio per qualche giorno è positivo, perché l’attenzione è tutta su di me: mi alleno due volte al giorno e ricevo ulteriori cure. A Francoforte lo staff medico deve invece curare 20 professionisti, è molto impegnato”.