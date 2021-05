Varricchio, ex Napoli: “Spezia-Napoli? Se ti scopri col Napoli, ti colpisce”

Massimiliano Varricchio, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Spezia, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Senesi per il post Koulibaly? Quando si cambia campionato, c’è bisogno di tempo per ambientarsi. Soprattutto in Italia perché c’è pressione, appena sbagli sei criticato e c’è molta più tattica. Dunque, avrà bisogno del giusto periodo di ambientamento nel caso dovesse arrivare. Il Napoli ha già, comunque, uno dei centrali più forti al mondo, Koulibaly. Spezia-Napoli? Se ti scopri con gli azzurri, ti colpiscono. Lo Spezia dovrà cercare di concedere il meno possibile e sfruttare gli spazi che potrebbero lasciare gli azzurri. Sulla carta, se il Napoli gioca da Napoli, sarà molto dura per la squadra di Italiano. Lotta Champions? Alla fine rimarrà fuori una fra Milan e Juventus, il loro calendario non è semplice: dopo lo scontro diretto dovranno affrontare rispettivamente ancora Atalanta e Inter. Occhio alla Lazio con il recupero col Torino potrebbe dare molto fastidio. Osimhen? Inizialmente ha avuto difficoltà nell’ambientarsi ma ha avuto una crescita vistosa nell’ultimo periodo. È forte fisicamente, se ha spazio ha una velocità devastante e ha ampi margini di miglioramento. Bisognerà puntarci. Bocciato per quest’anno? No, ma è rimandato”.