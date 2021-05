Varricchio, ex Napoli: “Gattuso? Inizialmente una delusione, poi meglio”

Massimiliano Varricchio, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Spezia, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Manchester City-Psg? Era una partita molto equilibrata, poteva succedere di tutto. Inizialmente, per organico e esperienza, davo favoriti i parigini ma dopo l’andata i citizens hanno ribaltato tutto. Questa è la prova che spendere e basta non è mai sufficiente. Stagione del Napoli? Al di là degli infortuni, come li hanno avuti tutti, ciò che è mancata è stata l’unione fra società, calciatori ed allenatore nei momenti difficili. Gattuso è stato bravo a rimediare con una bella rimonta ma questa spaccatura resta e sarà difficile da risanare. Giudizio su Gattuso? Ad inizio stagione avevo pronosticato una lotta scudetto a due fra Napoli e Inter, non mi sarei aspettato i problemi iniziali perché Rino già conosceva la squadra dalla stagione precedente, dunque è stata una delusione inizialmente. Poi però, proprio quando si era lontani dalla Champions, è riuscito a recuperare, giocando anche molto bene. Juventus? Hanno sbagliato in diverse scelte, i limiti del centrocampo sono evidenti da anni. Bentancur è un giocatore normale, mentre Rabiot, Arthur e Ramsey sono state valutazioni sbagliate, non hanno reso come ci si aspettava. Da quando è andato via Marotta, Paratici ha commesso numerosi errori. CR7? È indiscutibile ma devi costruirgli la squadra attorno. Mi sembra che si deprima quando guarda i suoi compagni di squadra, non lo servono mai come vorrebbe.”