Allenamento pomeridiano per lo Spezia, sul terreno del “Comunale” di Follo, in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 contro il Napoli. Riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi e partitelle. Lavoro personalizzato per il centrocampista Leo Sena. Domani pomeriggio nuova seduta per la compagine ligure.

La Redazione