Spalletti potrebbe facilitare il suo arrivo sulla panchina del Napoli

L’arrivo sulla panchina della Roma di Josè Mourinho, scatenerà inevitabilmente l’effetto domino degli allenatori in serie A e non solo. Sarri, che sembrava vicino al club giallorosso, potrebbe allenare in Premier League, Arsenal o Tottenham. In casa Napoli il favorito è sempre Luciano Spalletti, garanzia di esperienza in campo internazionale, visto lo scudetto vinto con lo Zenit. Il tecnico di Certaldo è pronto per una nuova esperienza e la novità è che potrebbe liberarsi di alcuni impedimenti economici, ovvero dei componenti del suo staff tecnico.

La Redazione