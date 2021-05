Sono tre i big club che mirano a Koulibaly: stavolta potrebbe accadere

Come si suol dire e come capita da qualche anno a questa parte, sarà un’estate calda per Kalidou Koulibaly, che nonostante la crisi e le difficoltà economiche che il Covid ha accentuato nel mondo del calcio, resta sempre uno dei “pezzi di mercato” più ambiti dai big club. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta della Sport, il Barcellona e due club di Premier (Manchester City e United) avrebbero messo nel mirino il centrale del Napoli. Ovviamente occorrerà parlare di cifre. Le pretese, un po’ per l’età del campione senegalese, un po’ per le conseguenze della pandemia, sono di fatto cambiate, ma come si sa De Laurentiis non è favorevole a mettere in atto svendite, visto che Koulibaly ha, inoltre, ancora due anni di contratto con il club azzurro. Questa volta, però, rispetto ai rumors degli altri anni, la cessione avrebbe più probabilità di realizzarsi per le esigenze di fare cassa del club. Il trasferimento del partenopeo porterebbe al Napoli una somma che oscilla tra i 50 e i 60 milioni.