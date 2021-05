Sky: “Colpo mediatico della Roma, ora il mercato. Tre nomi per la panchina azzurra”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista Sky. “Con l’ingaggio di Mourinho la Roma ha messo a segno un colpo eccezionale dal punto di vista mediatico – ha detto Trevisani a Radio Crc – però adesso dovrà accontentarlo sul mercato. Allenatori come Mourinho funzionano soltanto nel caso in cui abbiano a disposizione dei top player, già formati o potenziali. Se la Roma sarà protagonista anche durante la campagna trasferimenti, allora l’avventura di Mourinho alla Roma potrà funzionare. Mourinho ha bisogno di una squadra fortissima. Adesso la Roma non lo è”. Per quanto riguarda, invece, il Napoli, “la stagione degli azzurri è stata eccellente in relazione alle tante difficoltà incontrate da Gattuso sul proprio cammino. Non credo che Gattuso possa restare a Napoli, perché la fuga di notizie per quanto riguarda i contatti con gli altri allenatori, ha deteriorato i rapporti tra il tecnico e la dirigenza. Però è giusto dire che senza tutti quegli infortuni, il Napoli sarebbe già in Champions. Alla fine, però, ce la farà lo stesso”. Per quanto riguarda il possibile sostituto di Gattuso sulla panchina del Napoli, Trevisani ha detto che “gli azzurri cascherebbero bene nel caso ingaggiassero uno tra Sarri, Spalletti e De Zerbi”