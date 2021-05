La giornata di ieri si è giocata la serie B e c’è stata la certezza della promozione dell’Empoli in serie A, per il resto sarà una lotta per il secondo posto. Positiva anche la giornata per Gianluca Gaetano e Gennaro Tutino. Il ragazzo classe 2000 di Cimitile ieri ha scartato un paio di difensori e battuto il portiere del Chievo Verona tiro preciso nell’angolo. Il classe ’96 invece ha trasformato dal dischetto contro il Pordenone al minuto 95 con grande freddezza.

Gaetano 7

Tutino 7,5

Fonte: CdS