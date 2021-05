SERIE A FEMMINILE – Alessandro Spugna in pole per la panchina della Fiorentina

Il valzer delle panchine, non riguarda solo il calcio maschile, ma anche il movimento femminile, dove sicuramente c’è da attendere ancora sviluppi in merito. Alla Fiorentina, ad esempio con la certezza dell’addio di Antonio Cincotta, ci si guarda altrove per la prossima stagione. Uno dei nomi in cima alla lista è l’attuale allenatore dell’Empoli Ladies Alessandro Spugna potrebbe essere il papabile, c’è anche l’A.s. Roma. Questo quanto riportato dal sito tuttocalciofemminile.com.

La Redazione