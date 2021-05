Scarlato: “Meret diventi la prima scelta tra i pali, l’alternanza è dannosa”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gennaro Scarlato, ex difensore di Napoli e Spezia. “Nella partita di sabato il Napoli è favorito – ha detto Scarlato a Radio Crc – non è mai facile affrontare i liguri in trasferta. Con quella maglia ci ho giocato e ricordo l’ultimo successo del Napoli, perché ero in campo anche io. Speriamo che succeda di nuovo. Il Napoli ha tutte le carte in regola per andare in Champions”. Tra queste le parate di Meret. “Ha dimostrato di meritare il posto da titolare – ha detto Scarlato a Radio Crc – l’alternanza tra i pali non mi è mai piaciuta. Ospina ha giocato di più rispetto a Meret, che adesso deve diventare la prima scelta tra i pali”.