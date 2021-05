Per gli azzurri doppio ritiro estivo tra Trentino e Abruzzo. Le date

Il ritiro estivo del Napoli sarà diviso in due fasi: la prima a Dimaro e la seconda a Castel di Sangro. Oggi in Trentino ci sarà una riunione tra TrentinoMarketing, assessorato allo sport del Trentino e l’azienda sanitaria provinciale per cominciare a ragionare sui protocolli sanitari da osservare, poi più avanti, ci saranno altri incontri per definire tutta la situazione. Un ritiro dalla durata di dieci giorni con data probabile dal 15 al 25 luglio (oppure dall’8 al 18). L’anno scorso saltò il ritiro da Dimaro, che ha ospitato il Napoli per nove anni dal 2011 al 2019, per l’emergenza Covid, quest’estate gli azzurri torneranno in Trentino per la prima fase della preparazione. Poi la seconda fase si terrà a Castel di Sangro in Abruzzo nelle prime due settimane di agosto: il Napoli ha svolto lì il ritiro l’estate scorsa dal 24 agosto fino al 4 settembre (il campionato cominciò il 19 settembre). Quest’anno con il ritorno alle date più classiche del campionato la seconda parte della preparazione verrà svolta invece ad inizio agosto. Il Napoli dovrà poi da stabilire il calendario delle amichevoli estive. Fonte: Il Mattino