Messi resta al Barca, si valutano big da affiancare alla Pulce

Leo Messi rimane a Barcellona e, al suo fianco, ritroverà il vecchio socio Neymar! La bomba arriva direttamente dall’Argentina, dalla viva voce del popolare giornalista Sebastian Pollo Vignolo, che davanti alle telecamere di Espn ha riferito qualche gustoso dettaglio su un accordo che sarebbe ormai chiuso. A quanto pare, Leo avrebbe dato l’ok per ulteriori due anni, fugando definitivamente i timori di un adios da svincolato. A persuadere l’erede di Maradona, oltre all’incoraggiante crescita di diversi giovanotti di più che belle speranze, su tutti Pedri, il grande ritorno di Joan Laporta, rieletto numero uno del club lo scorso 7 marzo. Si parla di 2 anni di rinnovo subito, per poi rivedersi, di anno in anno, prima di un’ultima esperienza a Miami per Leo. Per Messi, Laporta, si starebbe prodigando per poter affiancare al suo pupillo qualche campione che possa elevare il tasso tecnico della squadra. Di qui l’idea Neymar, ma calde anche le piste che portano ad Agüero, amico storico di Leo, svincolato ma dallo stipendio impossibile, e ad Haaland.