Marco Marsilio (pres. Regione Abruzzo): “Aspettiamo i tifosi del Napoli a braccia aperte”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Tra fine luglio ed inizio agosto è verosimile che il Napoli torni da noi: aspettiamo i napoletani a braccia aperte! Per quanto riguarda i tifosi allo stadio “Patini” di Castel di Sangro dico che ovviamente l’obiettivo è di rivederli sugli spalti. Tutto dipende dalle vaccinazioni, dalla curva pandemica, ma cerchiamo di essere ottimisti. Le amichevoli internazionale? Non ho ancora sentito il presidente De Laurentiis, però in questo caso credo che dipende dalla situazione sanitaria, dovesse migliorare allora ci potrebbero essere sfide di prestigio, altrimenti ci regoleremo in maniera diversa”.

La Redazione