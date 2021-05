Manolas-Rrahmani, la strana coppia: il finale sarà per loro

Visti gli stop di Koulibaly e Maksimovic, Gattuso schiererà la coppia Manolas-Rrahmani nelle prossime gare a cominciare da quella in programma sabato. I due hanno giocato pochissime volte insieme, anzi, quasi niente, ma toccherà a loro adesso presidiare il centro della difesa azzurra in queste sfide decisive per un posto in Champions, a partire da quella contro la formazione allenata da Italiano. Manolas dopo un periodo di difficoltà, appena dopo rientrato dall’infortunio alla caviglia, è tornato sugli standard migliori di rendimento nelle ultime partite e Rrahmani schierato in coppia con Koulibaly nella trasferta di Torino contro i granata di Nicola (al posto diManolas squalificato) è stato tra i migliori in campo. Tutti e due, quindi, attraversano un buon momento: il primo esame non sarà semplice sabato sera contro lo Spezia, una formazione che propone un calcio offensivo e che ha bisogno di punti salvezza, al momento è quint’ultima a quota 34, insieme al Torino, e precede di due lunghezze il Cagliari e di tre il Benevento.

Il Mattino