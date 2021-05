Il pareggio contro il Cagliari, tra le polemiche e sprechi in zona gol, non consente più al Napoli, di lasciare punti per strada in campionato. A cominciare da sabato dove gli azzurri affronteranno al “Picco” lo Spezia di Italiano, solo un successo, sarebbe determinante per il traguardo della Champions. In caso di tre punti, poi attendere l’esito di Juventus-Milan di domenica sera. Qualsiasi sarà il risultato della gara, i partenopei tornerebbero in zona Champions.

La Redazione