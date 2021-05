Lobotka, ancora problemi alle tonsille: ieri l’operazione

Indubbiamente una stagione difficile quella di Stanislav Lobotka. Oltre ad essere impegnato pochissimo ed essere praticamente uscito dai radar azzurri, le sue tonsille continuano a dare problemi. Il centrocampista, come si legge su Il Corriere del Mezzogiorno, ieri è stato operato presso la clinica Ruesch. Il drenaggio effettuato a marzo, dopo i primi fastidi avvertiti, non è stato sufficiente a tamponare l’infezione fino a fine campionato ed è stato necessario anticipare l’intervento in modo da evitare problemi in vista degli Europei.