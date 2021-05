L’ex azzurro Tosto: “Lo Spezia punge quando meno te lo aspetti, occhio Napoli”

“Assurdo non rinnovare il contratto a Gattuso. Senza le conferme di Rino e Giuntoli il Napoli avrà perso una grande occasione per programmare il futuro. Lo Spezia è una zanzara che quando ti punge, ti fa male davvero, sabato non sarà facile batterla”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex difensore del Napoli Vittorio Tosto. “Non riesco a capire come mai a maggio il Napoli non ha ancora scelto a chi affidarsi per i ruoli di allenatore e di direttore sportivo – ha detto Tosto a Radio Crc –

Gattuso e Giuntoli sono gli uomini giusti. La piazza di Napoli è molto legata a Rino. L’ha dimostrato anche in occasione della scomparsa della sorella, quando tutta la città si strinse attorno all’allenatore. Vederlo andare via sarà un vero peccato”.

Secondo Tosto la Roma ha già dimostrato di saper programmare meglio il futuro rispetto al Napoli. “L’idea Mourinho nacque a Natale, quando la famiglia Friedkin perfezionò il passaggio delle quote della Roma – ha detto Tosto a Radio Crc – non convinci Mourinho con una telefonata. I dirigenti della Roma sono stati bravi a tenere nascosta la notizia e ad apporre nel migliore dei modi il primo tassello, fondamentale per il loro progetto: un allenatore top e Mourinho lo è”. Tornando, invece, al Napoli, Tosto ha messo in guardia gli azzurri sul prossimo impegno di sabato. “Contro lo Spezia non sarà facile – ha detto Tosto a Radio Crc – lo Spezia è come una zanzara che ti punge quando non te lo aspetti e ti fa molto male. Meglio fare attenzione”.