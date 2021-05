L’analisi di F. De Luca: “Il Napoli e le ombre (bianconere) del campionato perso tre anni fa”

C’è chi ha visto delle ombre (bianconere) in questo finale di campionato come tre anni fa, quando alla quart’ultima giornata si spensero le speranze di scudetto del Napoli. Ricordate? Gli azzurri vinsero sul campo della Juve, con quel colpo di testa di Koulibaly che affondò la capolista e li portò a -1. Ma poi, nella 35esima giornata, la Juve vinse in casa dell’Inter nello strano modo che anche recentemente l’arbitro Orsato ha ricordato (ammettendo il suo errore a proposito della mancata espulsione di Pjanic) e il giorno dopo il Napoli crollò in casa della Fiorentina. cco, Gattuso e i suoi sono scivolati a -2 da Atalanta, Juve e Milan dopo il pareggio con il Cagliari. Ma non devono farsi assalire dalla tensione e dalla paura di non farcela, dopo il bel recupero effettuato nelle scorse settimane. I giochi restano aperti, se appunto non vi sarà quella “sindrome” che emerse tre anni fa, proprio sul più bello, quando Sarri e la sua coraggiosa squadriglia erano arrivati a un passo dal Palazzo, cioè dallo scudetto. La vittoria della Juve in casa dell’Inter provocò un crollo psicologico nella squadra. «Lo scudetto? Lo perdemmo in albergo», disse Sarri. Altri giocatori avrebbero reagito diversamente, non avrebbero disperso le energie nervose ma le avrebbero conservate per la partita con la Fiorentina, che invece vinse con la tripletta del Cholito Simeone, ricordato in Italia soltanto per quei gol al Napoli. È probabile che Gattuso abbia sperato nel mezzo passo falso della Juve a Udine, ma CR7 è il campione che non molla mai e uno come lui raramente sbaglia se l’avversario commette un errore. E l’Udinese ne ha commessi due, gravi. Il dg Marino, ex Napoli, non se la prenda troppo con gli arbitri: hanno pesato le clamorose sciocchezze di De Paul e Scuffet in quella partita. F. De Luca (Il Mattino)