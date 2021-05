La Serie A ci sta provando: riaprire gli stadi per il finale

La serie A ci sta provando, davvero. Vorrebbe riportare i tifosi allo stadio per l’ultima gara della stagione. Lo scrive La Repubblica. Dopo il via libera per la finale di Coppa Italia e per l’Europeo, si spera che la riapertura possa coinvolgere anche il massi o torneo italiano. Per la finale tra Atalanta e Juventus, in programma il 19 maggio, ci sarebbe l’intenzione di “aprire” i cancelli del Mapei Stadium per il 20% degli spettatori. Detto in cifre, circa 4 mila persone, certo, non tantissime, ma si tratterebbe, comunque, di un inizio. Tutti dovranno avere il ‘Green pass’ annunciata da Draghi, cioè un card che accerti una delle tre condizioni per viaggiare liberamente: essere vaccinati, accertata la guarigione dal Covid oppure un tampone negativo effettuato nelle ultime 24 ore.