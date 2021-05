La nuova regola ora è ufficiale: all’Europeo liste da 26 giocatori. Postilla portieri

Adesso è ufficiale: il numero dei calciatori che ogni nazionale potrà convocare per i prossimi Europei aumenta e passa da 23 a 26. Il Comitato Esecutivo della Uefa ha approvato questa regola speciale per la fase finale del torneo continentale, accogliendo la richiesta fatta, a causa dei problemi causati dal Covid, da molti commissari tecnici, Roberto Mancini in primis, seguito a ruota da Roberto Martinez del Belgio e Gareth Sourthgate dell’Inghilterra. Così, in questo modo, si cercherà di garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un momento in cui il mondo convive con la pandemia. L’Uefa ha comunque voluto precisare che, tenendo conto del regolamento Iafb che prevede un massimo di 12 giocatori in panchina, per ogni incontro di Euro 2021 tre giocatori a squadra dovranno accomodarsi in tribuna. Ed è bene anche ricordare che in caso di infortunio grave o malattia, fino alla vigilia della prima partita ufficiale, Italia-Turchia dell’11 giugno, si potranno fare cambiamenti nella lista. Con la postille che i portieri potranno essere sostituiti prima di ogni partita in caso di problemi fisici, certificati dal medico. Quindi se un n.1 si infortuna seriamente nel corso del torneo, o risulta positivo al Covid, il suo ct può sostituirlo con un altro portiere da aggiungere a quelli già convocati. Fonte: CdS