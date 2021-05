La difesa perde i pezzi: finale di stagione senza KK e Maksi

In un colpo solo, due difensori ko e di conseguenza una difesa che perde pezzi importanti. Koulibaly tornerà per l’ultima di campionato, distrazione muscolare per lui e Maksimovic, dopo l’ultimo giro di tamponi, positivo al Covid. Allertati, per forza, Manonals e Rrahmani.

Koulibaly a cinque minuti dalla fine del match contro il Cagliari ha avvertito crampi alla gamba destra, ma è rimasto in campo. Gattuso non poteva effettuare più cambi. Poi, nella giornata di lunedì ancora qualche fastidio al muscolo. Ieri è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato l’infortunio muscolare.

Per Maksimovic bisognerà attendere due settimane, il tempo minimo perché possa tornare negativo al Covid-19: salterà, quindi, le prossime tre partite con la speranza che possa tornare disponibile per l’ultima contro il Verona. Già oggi gli azzurri saranno sottoposti ad un altro giro di tamponi per verificare la nuova negatività di tutto il gruppo squadra, tamponi che verranno poi ripetuti ogni giorno per tutta la settimana fino alla sfida contro lo Spezia di sabato.

Il Mattino